Vive la 6e ! Rendez-vous à la patinoire. Vive la 6e !

Camille et Malika multiplient les activités pour retrouver les copains et, pourquoi pas, rencontrer le prince charmant ! La patinoire semble le lieu idéal. Mais si les parents sont faciles à convaincre, le plus difficile reste à faire : ne pas avoir l'air ridicule sur la glace quand on n'a jamais patiné ! Après quelques chutes cuisantes, Camille écoute les conseils de Rémy. Réussira-t-elle à maîtriser l'art des patins ?