Ce truc - Quelle est cette énergie qui, pour notre bien, nous fait parfois agir de manière inexplica

Itinéraire d'un homme face à l'un des plus grands mystères de l'humanité, la vie après la mort. Vous est-il déjà arrivé de réagir de façon inattendue, bizarre, surprenante, illogique ? A ce moment-là, peut-être vous êtes-vous senti poussé par une force supérieure, quelque chose qui vous dépasse et contre lequel vous ne pouvez lutter. Comme une sorte de petite voix intérieure qui vous conseille, ou plutôt vous ordonne. Une injonction presque autoritaire, une impérieuse intuition qui vous guide, une pulsion qui peut même aller jusqu'à vous sauver la vie... Bref, une force incroyable qui vous conduit, pour votre bien, sur des routes que vous pensiez inaccessibles et même inexistantes. Si tel est le cas, alors vous avez été en contact avec " ce truc ", tel que le définit Jean-Jacques Charbonier : une énergie qui a forgé son destin, et dont il nous révèle ici les secrets et le mode d'emploi.