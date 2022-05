Une histoire de chevaux et d'hommes

Après Une histoire des abeilles, le nouveau roman de Maja Lunde, l'auteure qui fait rimer best-seller et écologie. Saint-Pétersbourg, 1880. Quand Mikhaïl, zoologiste, reçoit de Mongolie le squelette d'un cheval sauvage, il comprend qu'il détient la preuve de l'existence d'une lignée légendaire, celle des tarpans, supposée éteinte depuis la Préhistoire. Le scientifique monte alors une expédition dans la steppe avec le projet fou d'en ramener quelques spécimens... Mongolie, 1992. Karin, une vétérinaire allemande, tente depuis des années de réintroduire le tarpan dans son milieu d'origine et de sauver l'espèce de l'extinction. Elle fait cette fois le voyage accompagnée de son fils. Norvège, 2064. L'Europe est en proie à une crise climatique et migratoire majeure. Alors que tous fuient vers le nord dans l'espoir de trouver une vie meilleure, Eva refuse d'abandonner sa ferme et ses animaux malgré l'insistance de sa fille. C'est dans cet environnement hostile qu'arrive Louise, une jeune réfugiée...