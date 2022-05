Vive la 6e ! Ma première boum. Vive la 6e !

Camille, 12 ans, organise sa première boum. Tout est réglé : ses parents sont d'accord, la playlist est top, le buffet dressé et Malika, sa meilleure amie, dit maîtriser l'événement. Camille redoute jusqu'à la dernière seconde un oubli ou le boycott des garçons. Elle espère secrètement que Rémy, le plus craquant d'entre eux, l'invitera à danser. Au terme d'une boum pleine de surprises et de jeux, se rapprochera-t-elle de Rémy ?