Confidences entre filles

Capucine est embêtée. La nourrice de son petit frère Ange, 18 mois, ne peut plus travailler et sa mère le lui confie provisoirement. Vite fatiguée des facéties d'Ange, Capucine décide de lui trouver une nounou afin d'avoir plus de temps libre avec ses amies et de dessiner autant qu'elle le veut car c'est sa passion. Mais où trouver la nounou idéale ?