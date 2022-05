Les Enfants de la mer

L'admirable capitaine du Narcisse doit faire face aux difficultés de conditions météorologiques hostiles, et à celles d'un climat humain et psychologique délétère : un cuisinier trop pieux, un chenapan qui se refuse à l'effort et pousse à la mutinerie, et le Nègre, Jim Wait, dont on attendra longtemps pour savoir s'il est un malade imaginaire ou un mourant authentique. Tous ces gens empoisonnent l'atmosphère. Des pages sublimes.