Wolven, T1 : Le Loup solitaire

Une nouvelle série dans l'univers de la Confrérie de la dague noire Lydia Susi s'est donnée pour mission de protéger les loups à l'état sauvage. Lorsqu'une chaîne hôtelière aménage un terrain à deux pas de la réserve naturelle où elle exerce, elle est parmi les premiers à dénoncer le projet, et à s'attirer les foudres de la compagnie. Un inconnu l'agresse lors d'une excursion nocturne dans la forêt, avant d'être mis en fuite par le nouveau collègue de Lydia, surgi de nulle part. Daniel Joseph semble dissimuler de nombreux secrets, pourtant Lydia a envie de lui faire confiance. Quand la menace qui plane sur eux conduit à la mort de l'un de ses collègues, Lydia doit décider jusqu'où elle est prête à aller pour protéger les loups. Daniel lui fait alors une révélation qui bouleverse son existence... " Terriblement addictif. " Publishers Weekly " J. R. Ward est maîtresse en la matière ! " Gena Showalter " Ward cause des sensations fortes. " Booklist " Une narration intrépide. Une classe à part. " Kristen Ashley " J. R. Ward est une des meilleures autrices... tous genres confondus. " Sarah J. Maas " Ward est maîtresse de son art. " New York Journal of Books