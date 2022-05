Vive la 6e ! Avertissement de conduite. Vive la 6e !

Catastrophe ! Malika et Camille sont convoquées par le principal. Elles risquent un avertissement. Tout ça à cause de cette peste de Jessie qui est jalouse d'elles et amoureuse de Rémy. Pour avoir écrit à son sujet une lettre anonyme qu'elles croyaient amusante et inoffensive, Camille et Malika risquent une lourde sanction : heures de colle, excuses publiques et avertissement de conduite. Comment se sortir de ce mauvais pas ?