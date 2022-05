Vive le CE2 ! Les secrets de la récré. Vive le CE2 !

A la récré, Camille se sent un petit peu seule car son amie Marie-Lou est absente à cause de la grippe. Va-t-elle se faire de nouvelles copines ? Bientôt Jade et Nora lui proposent : Tu joues avec nous au poney club ? C'est important de jouer, discuter et rigoler ! Toutes trois deviennent inséparables en partageant confidences et goûters. Mais un grand secret conduit Camille à faire la différence entre une copine et une amie, et à regarder autrement Charlotte...