Vive le CE2 ! Pyjama party. Vive le CE2 !

C'est décidé, Camille a accepté l'invitation de sa meilleure copine Marie-Lou : elle va dormir chez elle ! Au programme, menu de fête, jeux hilarants, préparatifs du coucher et échange de secrets. Mais Camille s'inquiète : dormira-t-elle bien loin de ses parents et de son petit frère Tom ? Et puis il y a Charly, le frère aîné de Marie-Lou, qui lui fait peur en lui parlant du terrible fantôme de minuit...