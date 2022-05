Mystères dont vous êtes le héros - Enlèvement au château

Tu es Marcus. Comme ta soeur June, jeune journaliste pleine d'avenir, tu adores l'aventure. Justement, elle t'entraîne à la remise d'un prix de journalisme dans un château nimbé de mystères, puisqu'il a été le théâtre d'un crime non résolu il y a deux ans. Mais alors que la fête bat son plein, le célèbre Nils Chamberlain, reporter vedette qui doit présider la cérémonie, disparaît. Tous les moyens de communication ont été subtilisés et la grille du parc a été verrouillée. Il n'y a pas de doute, il s'agit d'un enlèvement et la victime doit être séquestrée quelque part dans le domaine. Avec la fille de Nils Chamberlain, apprête-toi à mener l'enquête !