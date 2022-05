Le temps n'est rien

Chacun a déjà eu cette impression d'avoir rencontré quelqu'un dans une autre vie... Et si c'était dans un autre temps ? Quand Henry, bibliothécaire, voit arriver Claire, une séduisante artiste, il ne peut croire à l'incroyable : ils se connaissent depuis des décennies, même s'il ne s'en souvient pas. Car Henry est atteint d'une maladie qui le propulse dans le temps. II a rencontré Claire alors qu'elle était enfant, et il va sans cesse partir et revenir à différentes époques de leurs vies... L'histoire folle et romanesque d'un amour absolu et éternel.