La Fureur de vivre

Ce livre est une invitation à regarder le monde comme un lieu où s'exerce une formidable volonté de vivre, un lieu fécond où ça veut, ça peut, ça évolue, ça coûte, ça donne et ça risque. Vous voilà tous, lectrices et lecteurs, conviés à ce spectacle. Mon seul but est d'alimenter les réflexions autour de ce grand et tragique mystère de notre existence. H. R. Un livre aussi concis que profond, qui allie la vulgarisation la plus accessible à la méditation la plus haute, et dont le texte est amplifié par le contrepoint de fascinantes images de notre monde. Hubert Reeves, astrophysicien, a enseigne´ la cosmologie a` Montre´al et a` Paris. Il a publie´ au Seuil de nombreux ouvrages dont Patience dans l'azur, Poussie`res d'e´toiles, L'Univers explique´ a` mes petits-enfants, qui ont rencontre´ la faveur d'un tre`s large public.