"Kenan Görgün décrit Molenbeek, dans la banlieue bruxelloise, comme une ville patchwork en plein naufrage". LE MONDE Ancien militaire belge, Xavier Brulein est écroué après une rixe sanglante dans un bar. En prison, il rencontre Abu Brahim, prédicateur islamiste, l'un des cerveaux d'un attentat terrible sur la Grand-Place. Seul membre de son réseau à être tombé, Abu Brahim est convaincu d'avoir été sacrifié. Xavier se radicalise avant sa remise en liberté et devient Abu Kassem. Il est le second disciple, bien déterminé à venger son mentor. Ecrivain belge d'origine turque, Kenan Görgün est né en 1977 à Gand. Romancier, il est aussi l'auteur de nouvelles, de pièces de théâtre, de scripts, et réalisateur de film. Dans Le second disciple, polar punk et explosif, l'auteur explore les racines du mal.