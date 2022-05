"L'auteur dézingue l'univers de Wall Street et tire à boulets rouges sur les dérives des réseaux sociaux. Un thriller brillant et drôle qui se dévore ! " OUEST FRANCE New York, un soir d'automne. Alors que le musée Guggenheim reçoit plusieurs centaines de convives lors d'un gala, une explosion éclate, faisant de nombreuses victimes. Face à l'ampleur de la tâche, le FBI fait appel à Lucas Page, ancien agent désormais astrophysicien, pour retrouver le coupable de cet attentat. Atteint du syndrome d'Asperger, Lucas a la faculté de percevoir ce que le commun des mortels ne peut voir. Lui seul semble à même d'arrêter ce serial bomber avant qu'il ne frappe à nouveau... Après trois best-sellers, L'Invisible, Les Innocents et City of Windows, Prix du Meilleur Polar Points 2021, et premier opus de la série avec Lucas Page, Robert Pobi revient ici avec la deuxième enquête du génial profiler. Traduit de l'anglais (Canada) par Mathilde Helleu