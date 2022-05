Rémission spontanée

Michaël Delau vit entre la France et Libreville, la capitale gabonaise, où son père est hospitalisé en soins palliatifs. Une nigérienne, la ménagère de ses parents, lui propose un "médicament de noirs" qui peut soigner son père. Au point où ils en sont, pourquoi ne pas essayer ? ... C'est là, que le "miracle" se produit : les cellules cancéreuses régressent puis disparaissent et l'homme est déclaré guéri. Michaël propose ce formidable espoir pour des milliers de malades à l'Institut Curie à Paris... . Mais la cupidité des hommes entre en scène... Ce produit miracle fait des envieux et certains n'hésitent pas à tuer pour se l'accaparer. La DGSE, en la personne de l'agent Jade Wirowski, doit s'en mêler car s'approprier le remède et le synthétiser pour le monde occidental ouvre un champs de profits incommensurable. Une intrigue captivante qui entraîne le lecteur dans une aventure où les traditions et croyances ancestrales africaines sont confrontées à un scientisme froid et lucratif.