Bravelands - tome 1 Nouvelle alliance - Tome 1. 1

Après La guerre des Clans, des aventures sauvages dans les plaines d'Afrique : un jeune lion, un éléphant et un singe se battent pour restaurer la paix dans la savane ! Dans les plaines africaines, les animaux ont une règle d'or : tuer, mais seulement pour survivre. Ainsi, lorsque cette règle est bafouée, c'est tout l'équilibre entre les prédateurs et leurs proies qui s'effondre. Une alliance improbable se forme alors entre un lionceau en exil, une jeune éléphante qui prédit l'avenir et un babouin en quête de vérité. Ensemble, Grand Coeur, Céleste et Epine vont devoir rétablir l'ordre naturel de la savane.