Phobos - les origines - Tome 5. 05

Six pionniers en apparence irréprochables. Six jeunes terriens rongés par leurs secrets. Six dossiers interdits, qui auraient dû le rester. Ils incarnent l'avenir de l'humanité. Six garçons doivent être sélectionnés pour le programme Genesis, l'émission de speed-dating la plus folle de l'histoire, destinée à fonder la première colonie humaine sur Mars. Les élus seront choisis parmi des millions de candidats pour leurs compétences, leur courage et, bien sûr, leur potentiel de séduction. Ils dissimulent un lourd passé. Le courage suffit-il pour partir en aller simple vers un monde inconnu ? La peur, la culpabilité ou la folie ne sont-elles pas plus puissantes encore ? Le programme Genesis a-t-il dit toute la vérité aux spectateurs sur les " héros de l'espace " ? Ils doivent faire le choix de leur vie, avant qu'il ne soit trop tard.