Spartacus chef de guerre. Chef de guerre

Né d'une famille libre, en Thrace, au début du Ier siècle avant J. -C. , Spartacus fut vendu comme esclave avant de devenir gladiateur et de prendre la tête d'une grande insurrection contre Rome entre 73 et 71. Comment ces hommes de toutes origines, souvent des esclaves fugitifs, sans moyens, sans armes, purent-ils défi er la toute puissante armée romaine ? Rome mobilisa contre eux les meilleurs soldats de l'époque, et pourtant plus de 25 000 hommes furent tués... C'est à l'illustre Crassus que Rome fi t appel pour vaincre Spartacus. A l'aide des rares sources écrites, Yann Le Bohec reprend la chronologie des faits, reconstitue le parcours des insurgés et nous donne une lecture inédite de l' "énigme" Spartacus. L'histoire d'un homme qui, d'une condition subalterne, s'est hissé à l'égal d'un authentique chef de guerre.