De nouvelles menaces mettent notre monde en péril... L'explosion simultanée des dix-huit transformateurs alimentant Paris et sa banlieue en électricité. L'évasion d'un des plus grands parrains français de la prison de Fresnes. Le braquage sans précédent de plusieurs bijouteries de la place Vendôme... En à peine plus de deux heures, la capitale sombre dans le chaos. Hugo Kezer, chef de groupe à la brigade criminelle, prend alors le commandement de la cellule de crise mise en place pour répondre à l'urgence de la situation. Il doit comprendre ce qui relie ces événements pour espérer stopper ceux qui ont opéré ce black-out. Mais aussi déterminer quel véritable objectif se cache derrière une organisation aussi millimétrée. Une course contre la montre s'engage pour Kezer, d'autant plus éprouvante que les menaces se multiplient, certaines globales, d'autres plus personnelles...