Vive le CE2 ! Le cross des copines. Vive le CE2 !

C'est bientôt le cross des écoles. Cette course qui a lieu tous les ans est très populaire. Jamais une fille de l'école de Camille n'a réussi à se classer dans les trois premières. Cette année, toutes les copines du CE2 sont motivées pour gagner le cross et elles s'entraînent pour y arriver. Camille, elle, se sent nulle à la course jusqu'au jour où sa voisine Eléonore lui prête ses baskets roses " magiques " . D'entraînement en échauffement, Camille prend confiance en elle. Et si elle parvenait à monter sur le podium ?