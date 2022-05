Vive le CM2 ! La classe de neige (et de copines). Vive le CM2 !

Top ! Camille et sa classe partent en classe de neige. Après avoir choisi leur chambre, installé leurs affaires, elle et ses copines attendent plusieurs jours... la chute des premiers flocons ! Après la tempête, elles dévalent les pistes et affrontent la bande de Diego à coups de boules de neige. Luge, test de la deuxième étoile, veillée des yétis et fous rires nocturnes... Quelle aventure pour Camille, loin de ses parents et de son petit frère !