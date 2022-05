Vive le CM2 ! Les (vraies) reines de la fête. Vive le CM2 !

L'année scolaire se termine ! Camille et ses copines vont pouvoir profiter de la fête de l'école. Elles se sont inscrites pour s'occuper du stand des Jeux Olympiques. Mais Kenza et sa bande ne songent qu'à s'amuser et Camille se retrouve chargée de tout le travail. Pas facile, d'autant qu'elle doit convaincre son père de ne pas chanter en public et empêcher Diego de la ridiculiser... La fête du CM2 sera-t-elle réussie ?