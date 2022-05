Récits coquins des plaisirs défendus

"Quand il a effleuré mon sein gauche, j'ai compris que, cette fois-là, il se passerait quelque chose. Je savais déjà qu'il me trouvait belle et qu'il me désirait. Ses yeux le criaient fort. Pour ma part, je me contentais de sourire ; j'essayais d'avoir l'air indifférent. Je savais qu'il s'agissait simplement de lui faire signe". Entre libertinage et sentiments, voici des nouvelles érotiques audacieuses, où règne une liberté absolue. Ces héroïnes racontent leurs fantasmes et leurs aventures, nous enflamment autant qu'elles nous troublent, pour notre plus grand plaisir.