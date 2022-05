Ma bataille d'Alger. Confessions d’un Américain au coeur d’un drame français

Ted Morgan, né d'une mère américaine et d'un père français (Sanche de Gramont), appelé à 23 ans dans l'armée, livre un témoignage capital sur la guerre dans le bled et la terrible bataille qui s'est déroulée à Alger en 1956-1957 entre les parachutistes et le FLN. Il réalise ici un reportage de guerre "à l'américaine" avec une crudité et une franchise inhabituelles. Admirablement placé par ses fonctions et par son grade, il sait ou voit tout de ce qui est caché aux autorités civiles et au commun des appelés en Algérie. Il apprend vite que le pain quotidien du terrorisme urbain - comme celui du contre-terrorisme -, c'est le mensonge, le double jeu, la trahison, la torture, la manipulation. Cette guerre, qui n'était pas la sienne, le marquera à jamais.