Commandant Kieffer. Le Français du Jour J

6 juin 1944. 177 jeunes volontaires sont les premiers et les seuls Français à fouler les plages de Normandie. Si cette troupe de choc est célèbre, on connaît moins l'homme qui lui a donné son nom : le commandant Kieffer. Le 1er juillet 1940, Philippe Kieffer, banquier de 42 ans, rejoint les Forces navales françaises libres en Angleterre. Il y découvre les méthodes et les succès des commandos britanniques. Dès le printemps 1942, il rassemble sous ses ordres une vingtaine de volontaires dans les environs de Portsmouth pour fonder une unité française. Le Jour J, rattachés à la première brigade spéciale britannique, ses hommes s'emparent du casino et du port de Ouistreham. Loin de la légende, on découvre, à travers un récit haletant, la trajectoire incroyable d'un "civil en uniforme" , militaire atypique, un brin marginal, et véritable héros du D-Day.