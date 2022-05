Dark sky - Tome 2. 2

Le retour des membres de la flotte du Keiko : entre Les Gardiens de la galaxie et Han Solo. Alors que la révolution explose, tout ce qu'il reste à faire est de choisir un camp - et d'espérer en sortir vivant. Quand Ichabod Drift et son équipage de la Keiko se sont engagés pour une mission de contrebande sur la planète minière Uragan, il ne devait s'agir que d'un petit détour, rapide et efficace. Ils ignoraient les risques qu'ils prenaient : les mineurs, maltraités pendant des années, fomentent une rébellion. Soudain, cette mission " facile " prend des allures de raid de survie. Séparés en deux groupes, les uns avec les rebelles, les autres avec les autorités, Drift et son équipage font tout ce qui est en leur pouvoir pour faire gagner leur camp... sans comprendre qu'ils ont commencé à se battre les uns contre les autres.