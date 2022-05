Les Cinq règles du mensonge

Le jour où quelqu'un meurt, le jeu n'est plus le même... Le jour où trois femmes à Londres reçoivent en même temps le texto qu'elles redoutaient depuis des années, " J'ai besoin de vous ", elles comprennent que leur passé a décidé de ne plus les laisser tranquilles. Chacune va immédiatement abandonner son quotidien pour se rendre à Salten, là où, dix-sept ans auparavant, elles étaient pensionnaires à l'internat, pour retrouver la quatrième comparse de leur bande. Fatima, Thea, Isa et Kate sont unies depuis leur adolescence par une promesse et par le souvenir des mensonges qu'elles se plaisaient à proférer. Mais cet appel à l'aide est le signe que le jeu n'est plus du tout le même et que les règles ont changé.