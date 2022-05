Je te hais... passionnément - tome 1. 1

Le tome 1 de la romance phénomène de Sara Wolf enfin en poche ! Ils se haïssent mais vont finir par s'aimer : un thème imparable ! Règle numéro 1 : Ne jamais parler d'amour, Règle numéro 2 : Ne jamais y penser, Règle numéro 3 : Eviter tout sentiment. Pour Isis Blake, 17 ans, cette liste est primordiale : elles lui rappellent de ne JAMAIS retomber amoureuse. Alors qu'elle emménage au beau milieu de nulle part (en Ohio), Isis opte pour un nouveau look (cheveux violets, vieille voiture délabrée, repartie cinglante) afin que personne ne se doute jamais qu'avant elle était obèse... et qu'elle avait un coeur. Mais rien ne se passe comme prévu : au lieu de s'intégrer en douceur, elle colle son poing dans la figure de Jack Hunter, le garçon le plus populaire de son nouveau lycée. Dès le lendemain, les couloirs deviennent leur champ de bataille. Leur guerre sera sans merci.