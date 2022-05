La librairie de Monsieur Livingstone

En quête d'un vrai changement de vie, Agnes vient de déménager à Londres. Un jour, elle se réfugie dans une petite librairie de quartier pour échapper à une averse typiquement anglaise. Le destin fait bien les choses, car Edward Livingstone, le propriétaire, est à la recherche d'une nouvelle employée. Là, Agnes va trouver un nouveau sens à sa vie, entre le caractère bougon mais bienveillant de monsieur Livingstone et les excentricités de la clientèle. Cette petite librairie du bonheur est un lieu à part où les habitués viennent boire un thé et discuter avant de repartir avec des livres qui changent la vie. Mais un jour, l'un des ouvrages les plus précieux de la boutique disparaît. Aux yeux du jeune inspecteur de police chargé de l'enquête, Agnes est la principale suspecte. Pas franchement réjouissant. Mais la vie réserve aussi de belles surprises...