La Peau de chagrin - BAC 2023

Chez un marchand de curiosités, Raphaël déniche un étrange talisman : une peau de chagrin qui accomplit tous les désirs mais rétrécit un peu plus à chaque souhait, en même temps que diminue le nombre de jours qui restent à vivre à son possesseur. Voulant illustrer l'axiome selon lequel "la vie décroît en raison directe de la puissance des désirs ou de la dissipation des idées" , Balzac a écrit avec La Peau de chagrin un roman hanté par le spectre de la dilapidation et de la dislocation : hantise de l'usure du corps et de la dépense sexuelle, hantise de la dispersion de l'intelligence et de l'égarement des esprits, hantise encore de la perte du sens politique et des repères philosophiques. Dossier1. Des Lumières au romantisme : l'âge de l'énergie2. Poétique balzacienne de l'énergie3. Création et destruction : réécritures du pacte diabolique. Interview : "Jean-Marc Parisis, pourquoi aimez-vous La Peau de chagrin ? "