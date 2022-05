Un mal pour un bien

Le bonheur surgit parfois là où on ne l'attend pas... Lors d'un stage dans une galerie parisienne, Isabelle McAvoy rencontre un riche Américain plus âgé qu'elle, qui vit reclus dans un château de Normandie. L'été qu'ils y passent a tout d'un rêve. Pourtant, lorsque Isabelle lui annonce sa grossesse, il met fin à leur histoire. De retour à New York, la jeune femme se fait une place dans le monde de l'art et se marie en espérant fonder un foyer stable. Mais après une cruelle désillusion, elle se retrouve mère célibataire pour la deuxième fois. Contre toute attente, la vie lui réserve alors une nouvelle surprise et une troisième fille. Des années plus tard, ses enfants, toutes très différentes, se sont éloignées et ont trouvé leur voie. Le temps est venu pour Isabelle de se réconcilier avec son passé et les secrets qui y sont enfouis. Mais ce qui devait être une épreuve rapprochera peut-être mère et filles comme jamais...