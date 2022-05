Star Friends - tome 04 : Mauvais tour. 4

Est-ce que tu crois en la magie ? Maya et ses amies t'emmènent dans un monde fantastique où pouvoirs et magie noire cohabitent ! Depuis quelques jours, Maya n'arrive pas à utiliser sa magie et elle s'énerve sans raison. Ses amies sont aussi d'humeur excécrable à l'exception de Sita. Et si quelqu'un leur avait jeté un mauvais sort ?