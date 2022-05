Le Prophète et le Vizir

Après 35 ans, le grand retour du couple d'écrivains Yves et Ada Rémy, aussi rares que précieux, chez Pocket ! VIIIe siècle de l'Hégire, Kemal bin Taïmour, pêcheur de perles du Barheïn a reçu d'Allah, le Très Miséricordieux, le don de voyance- en plus d'un sixième doigt -. L'émir local le fait enlever et l'intègre à sa cour peuplée d'autres voyants infirmes. A leur contact, les visions du pêcheur se troublent et c'est un avenir très lointain qu'il pressent. Mais que valent des augures qui annoncent la future richesse pétrolière des pays du Golfe ou l'Europe frappée de la peste ? Autant d'événements incompréhensibles pour ses contemporains. Alors, l'émir revend le devin devenu Prophète à un marchand, qui lui-même le revend. Et ainsi, commence le long voyage autour de la Méditerranée d'un modeste pêcheur de perles qui voyait si loin qu'il en est devenu Prophète. Mais nul ne l'est en son pays, n'est-ce pas ? Las, le pêcheur plantait ici ou là des graines dues à ses visions. Et peut-être ? Peut-être... que celles-ci germeraient au fil des siècles pour éviter le pire aux hommes qui sauront écouter les légendes ?