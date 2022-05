Derrière les vies ordinaires peuvent se cacher les plus terribles secrets... Une femme dans une voiture délabrée. Une autoroute, un jour de grand départ. Et soudain, l'accident. Qui est cette victime de la route ce soir du mois de juin ? Epouse, mère, femme ordinaire ? Qu'a-t-elle fait durant les heures qui ont précédé le choc ? Pourquoi son mari a-t-il été arrêté un peu plus tôt ? Tour à tour, les personnages qui l'ont croisée au cours de cette journée racontent ce qu'ils savent d'elle ou ce qu'ils en imaginent. Depuis sa cellule de garde à vue, son mari quant à lui cherche à comprendre. Comment n'a-t-il pas vu, pas été au-delà des " rendors-toi, tout va bien " de sa femme chaque nuit où elle s'enfermait dans leur salle de bain silencieuse et perclus de douleurs ? Tous poursuivent le même questionnement : que sait-on de ces vies que l'on frôle ? Que sait-on de nos proches ? Il y a des choses inimaginables tant elles dépassent l'entendement. Avant d'être les personnages principaux d'un terrible fait divers, ils étaient de simples voisins, des amis, des parents...