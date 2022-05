Origami blues

Entourée de grues, de dragons et autres merveilles de papier coloré, Florence est heureuse. Sa boutique spécialisée dans l'art du pliage japonais est un véritable petit paradis dans lequel elle évolue, loin des démons de son passé. Elle a façonné sa vie comme on crée un origami, avec un soin impeccable, jusqu'à être satisfaite du résultat. Mais un origami cache de nombreux plis, et l'apparence parfaite de la vie de Florence est une illusion qui ne demande qu'à se briser. Un étudiant qui entre dans sa boutique, sa soeur qui part s'installer à l'étranger, un homme qui croise sa route - et voilà que petit à petit, tous les secrets de Florence se déplient. Parfois, la seule façon d'avancer est de tout remettre à plat...