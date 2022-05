La contagion du cœur. Une enquête entre science, sagesses et expériences vécues

Et si la clé de notre évolution personnelle et collective était cachée dans le coeur de chacun ? Dans cette enquête à la fois scientifique et spirituelle, vous allez découvrir que le coeur possède non seulement sa propre intelligence, sa propre conscience, mais qu'il possède aussi le champ électromagnétique le plus puissant de notre corps - bien plus puissant que celui du cerveau. Chef d'orchestre de nos émotions, il émet des fréquences pouvant influencer jusqu'au champ magnétique de la Terre. L'énergie du coeur est un puissant moteur de transformation de soi et une force d'amour infinie qui nous relie aux autres et qui illumine toutes les dimensions de notre vie.