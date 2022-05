Vibrations. se reconnecter à ses pouvoirs invisibles

La tendance est à la (re)connexion à soi, à l'autre et à la Nature. De tout temps, le "Monde subtil" a questionné, émerveillé, fasciné... Quelles sont ces forces invisibles qui émanent à chaque instant de nous ? Comment nos vibrations impactent-elles notre vie et le monde qui nous entoure ? Dans un contexte planétaire en plein bouleversement, cet ouvrage nous guide vers nos ressources intérieures et collectives afin de mettre notre puissance au service d'un avenir optimiste. Thérapeute holistique, Clélia Félix anime des ateliers et un blog dugreenetdulove. com. Elle enseigne également la Sonothérapie, dans le cadre de sa plateforme de formation l' "Art du Son" qui rassemble plus de 1000 artisans sonores. · Un GUIDE pour nous reconnecter à NOTRE NATURE VIBRATOIRE PROFONDE. · Des EXPLICATIONS CONCRETES et des PARTAGES D'EXPERIENCE pour poser un nouveau regard sur le monde des énergies. · Des propositions pour APPRENDRE A VIVRE PLUS EN HARMONIE avec notre environnement.