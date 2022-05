Miraculous 38 - Chloé bis

Au collège de Marinette, c'est la stupéfaction générale : Chloé a une demi-soeur, qui s'appelle Zoé ! Et c'est une fille très étrange... D'abord, elle se montre douce et sensible ; puis elle se transforme en horrible peste ! Que cache cette double personnalité ? Une blessure sans doute... que le Papillombre a bien l'intention d'exploiter !