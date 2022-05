Comment le dire à la nuit

Somptueux manoirs délabrés, landes brumeuses, amours traversant les siècles, cimetières et êtres immortels, ce roman embrasse en un seul mouvement l'essence des courants gothiques et romantiques. Imprégné par l'oeuvre de Marguerite Duras et d'Anne Rice, il revisite le portrait du vampire, synthétisant plusieurs siècles d'une littérature tout entière tournée vers la mélancolie, le beau, les passions amoureuses et la mort. Pour sa réédition en poche, une version retravaillée par l'auteur, enrichie d'une nouvelle inédite, "Chanson Cercueil" .