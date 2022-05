Histoire des Pays-Bas. De l’antiquité à nos jours

Berceau de l'Europe, les Pays-Bas ont une grande et inspirante Histoire. Des origines germaniques de ce peuple appelé autrefois les Bataves, pionnier dans le domaine des moeurs, pilier dans la construction européenne, Thomas Beaufils nous invite à saisir les spécificités d'une nation unique. Depuis la République des Provinces-Unies au XVIIe siècle, les Néerlandais ont fait preuve d'un esprit d'ouverture et d'indépendance. Longtemps détenteur d'un vaste empire colonial, ce peuple libéral s'est sans cesse élevé grâce à son désir de consensus et de solidarité, né de la nécessaire maîtrise de l'eau. Face à une montée du discours populiste et aux crises qui ébranlent le monde, ce pays dynamique se pose la question du devenir de son modèle, de son identité et de sa place dans le concert des nations.