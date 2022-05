Les Plus belles histoires de l'escroquerie

Ce livre retrace des affaires hors norme, dont les scénarios sont à la mesure de l'imagination la plus audacieuse et la plus cruelle. Vous y rencontrerez des personnages aux destins hors du commun qui ont été les plus magnifiques arnaqueurs de leur époque. Avec pédagogie, Christian Chavagneux décortique les mécanismes de leurs fraudes et rappelle que la forme particulière prise par chaque escroquerie n'est pas un effet du hasard. Elle révèle aussi les rouages de la société et de l'économie d'une époque. Une série d'enquêtes passionnante et riche d'enseignements sur la nature humaine et sur l'histoire du capitalisme. Docteur en économie, Christian Chavagneux est éditorialiste au mensuel Alternatives économiques. Il est aussi chroniqueur à France Inter et BFM Business. Il est notamment l'auteur de Une brève histoire des crises financières : des tulipes aux subprimes (La découverte, 2013), LesParadis fiscaux (La découverte, 2017), et de Les Aventuriers de la finance perdue (Casterman, 2016).