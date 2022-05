Tout ce qui vaut la peine

Une carrière brillante, un mariage heureux... Manon pensait avoir réussi à se créer une vie parfaite. Jusqu'au jour où ce qui n'est qu'une belle façade se fissure. Des souvenirs douloureux soigneusement enfouis pendant des années refont surface et elle perd totalement pied lorsque son mari la quitte. Le coeur en miettes, Manon se réfugie à la campagne chez son grand-oncle de 92 printemps. Dans un décor champêtre où seuls les oiseaux viennent rompre le silence, Manon redécouvre le bonheur d'une vie simple. Elle se surprend même à nouer des amitiés authentiques avec des gens du voisinage. A mille lieues de sa vie parisienne, la jeune femme trouve peu à peu la force d'affronter les fantômes de son passé et de reprendre les rênes de sa vie. Elle comprend que rien n'est jamais perdu et qu'il faut toujours se battre pour ce qui en vaut la peine...