Les jardins secrets. Nouvelles erotiques

"Apprenons donc à nous faire plaisir, sans culpabilité, car il s'agit effectivement, pour nous qui avons en quelque sorte été privées de ce droit pendant trop longtemps, d'un apprentissage à une liberté d'être et de faire ; liberté, que, malgré l'évolution et la liberté des moeurs, on cherche encore trop souvent à définir pour nous". Entre libertinage et sentiments, voici des nouvelles érotiques audacieuses, où règne une liberté absolue. Ces héroïnes racontent leurs fantasmes et leurs aventures, nous enflamment autant qu'elles nous troublent, pour notre plus grand plaisir.