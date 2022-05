L'aventure, c'est l'aventure

"Autant le dire toute de suite, aucun homme n'a jamais compris mon plaisir. Je devrais dire mes plaisirs, parce qu'ils sont multiples. Quelques partenaires intuitifs s'en approchent parfois ou en saisissent une partie, mais aucun n'a deviné le plus fort, celui pour lequel je donnerais tous les autres". Entre libertinage et sentiments, voici des nouvelles érotiques audacieuses, où règne une liberté absolue. Ces héroïnes racontent leurs fantasmes et leurs aventures, nous enflamment autant qu'elles nous troublent, pour notre plus grand plaisir.