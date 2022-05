Guide pratique du tantrisme moderne

Ce livre s'adresse à toute personne qui désire éveiller sa sensualité et élever sa conscience, tout en répondant au besoin d'aimer et d'être aimé de manière profonde, joyeuse et authentique. Au travers de ce guide simple et facile à mettre en oeuvre, l'auteur partage sa nouvelle approche des pratiques de sexualité sacrée ainsi que des rites tantriques inspirés de la tradition orientale. Que vous soyez célibataire ou en couple, ces techniques de respiration, méditations inspirantes, jeux de découverte du corps et d'éveil de l'énergie sexuelle vous permettront de vous épanouir en replaçant l'amour profond et durable au centre de votre vie. Fusion de la sexualité, de l'amour et de la spiritualité, le tantrisme illumine les coeurs et l'existence !