Manon Lescaut - BAC 2023

"Je me trouvai enflammé tout d'un coup jusqu'au transport" : le jeune chevalier des Grieux vient de découvrir Manon Lescaut dans la cour d'une auberge d'Amiens. Plus tard, cette "charmante et adorable créature" se retrouve dans un convoi de prostituées en partance pour le Nouveau Monde, suivie de son amant ruiné. Comment le couple est-il parvenu à une telle déchéance ? C'est ce que nous apprend le récit du chevalier à son retour d'Amérique. Les aventures de ce couple formé de deux êtres que tout oppose socialement deviennent, sous la plume de Prévost, un "exemple terrible de la force des passions" , traitant de questions fondamentales : l'amour et la morale sont-ils conciliables ? La passion est-elle possible dans une société corrompue ? Le bonheur n'est-il qu'un "fantôme" ? Dossier1. Le contexte historique de Manon Lescaut2. Personnages de marginaux : aventuriers, chevaliers d'industrie, tricheurs3. Plaisirs du romanesque : coups de foudre, passions, héroïnes "fatales" 4. Réception de Manon Lescaut.