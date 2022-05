Marvel-verse Doctor Strange

Ayant perdu l'usage de ses mains, le célèbre neurochirurgien Stephen Strange parcourt le monde à la recherche d'un remède. Ce voyage va l'emmener au-delà des frontières de la science, dans le domaine du surnaturel : il va devenir le Docteur Strange, Sorcier Suprême et défenseur de la Terre contre les forces occultes qui menacent de détruire le monde ! A l'occasion de la sortie du film Dr Strange in the multiverse of madness, nous vous proposons un recueil d'histoires emblématiques du personnage pour apprendre à mieux le connaître.