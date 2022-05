Les fils Sinclair, 1 : Le conquérant des Highlands

1589. D'un bout à l'autre des Highlands, les Sinclair et les Sutherland se livrent une guerre sans merci depuis des décennies. Quand le patriarche Sinclair est abattu sur ordre d'Arabella Sutherland, Cain, son fils aîné, pourchasse la jeune fille et réussit à la capturer. Plutôt que de la passer au fil de son épée, il a une idée : il va l'épouser et deviendra, de fait, le chef des deux clans. Or, Arabella est têtue comme une mule et préfère mourir que de se soumettre. Comment l'amadouer ? Peut-être en jouant de son tempérament fougueux qui doit cacher bien des trésors de sensualité...