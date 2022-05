Mémoires de deux jeunes mariées - BAC Techno 2023

Renée et Louise sont amies. Lorsqu'elles quittent le couvent, elles empruntent chacune des voies différentes : la première se marie et fonde une famille, tandis que la seconde cherche à vivre une passion amoureuse. L'une incarne la force tranquille, l'autre est pleine d'ardeur. Pendant plus de dix ans, ces deux héroïnes aux tempéraments bien distincts échangent des lettres. A travers cette correspondance, c'est toute la condition des femmes qu'elles interrogent : leur éducation, la place de l'amour dans le mariage, la maternité... Raison ou sentiments ? Dans ce roman épistolaire, Balzac dresse le portrait antagoniste de deux personnages féminins fascinants. - Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Age au XXI ? siècle- Dossier pédagogique spécial bac : parcours "Raison et sentiments"- Prolongement : Sense and Sensibility, de Jane Austen (corpus de textes).